Турышев заявил, что лыжник Устюгов чувствует себя нормально после гонки на 15 км

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов чувствует себя хорошо после жалоб на боли в боку во время гонки на 15 км на этапе Кубка мира в Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Сергей Турышев.

Устюгов показал третий результат в гонке, победу одержал норвежец Симен Крюгер, второе место занял его соотечественник Йоханнес Клебо. После финиша Устюгов жаловался на боли в боку.

"С Устюговым все нормально, сейчас он чувствует себя хорошо. Старая травма, которая была у него на чемпионате мира в Зефельде обострилась в тот момент, сейчас он пропьет курс таблеток и все станет хорошо", - сказал Турушев.

Устюгову 29 лет, он является двукратным чемпионом мира и победителем многодневки "Тур де Ски".