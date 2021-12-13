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Лига чемпионов

Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Матч состоится 28 мая

ТАСС, 13 декабря. Компания "Адидас" представила официальный мяч игр плей-офф и финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Дизайн мяча, который будет использоваться в матчах плей-офф, был вдохновлен белыми ночами - с ними ассоциируется город в летние месяцы. Официальный футбольный мяч, имеющий термоскрепленную конструкцию, будет использоваться на всех матчах начиная с 1/8 финала, который стартует в феврале, и до решающей встречи", - говорится в заявлении пресс-службы.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года. Ответные - 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

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