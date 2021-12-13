"Зенит" сыграет с испанским "Бетисом" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 13 декабря. Петербургский "Зенит" сыграет с испанским "Бетисом" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Жеребьевка прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

Первый матч состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный - 24 февраля в Севилье. Ранее соперники не встречались между собой. "Зенит" после 18 туров занимает первое место в Тинькофф - Российской премьер - лиге (РПЛ), набрав 38 очков. "Бетис" в 17 играх чемпионата Испании набрал 33 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

На стадии плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы выступают 16 команд: восемь клубов, занявших вторые места на групповом этапе Лиги Европы, а также восемь команд, ставших третьими в группах Лиги чемпионов. "Зенит" вошел в число участников стыковых игр, заняв третье место в группе H Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом", английским "Челси" и шведским "Мальмё".

В других матчах раунда плей-офф испанская "Севилья" встретится с хорватским "Динамо" из Загреба, итальянская "Аталанта" сыграет с греческим "Олимпиакосом", германский "Лейпциг" - с испанским клубом "Реал Сосьедад", испанская "Барселона" - с итальянским "Наполи", германская "Боруссия" из Дортмунда - с шотландским "Рейнджерс", молдавский "Шериф" - с португальской "Брагой", португальский "Порту" - с итальянским "Лацио".

Победители двухраундовых противостояний выйдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги Европы, в их число входят российский "Спартак", германские "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Хэм", турецкий "Галатасарай", французский "Лион", "Монако", а также сербская "Црвена Звезда". Игры этой стадии турнира пройдут 10 и 17 марта 2022 года. Перечисленные клубы будут сеяными при жеребьевке, ответные матчи они проведут на своем поле. Жеребьевка 1/8 финала состоится в Ньоне 25 февраля.

Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая 2022 года. Встреча пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", который является домашним для клуба "Севилья".