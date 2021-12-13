Президент Азербайджана высказался против несправедливого судейства в европейском футболе

БАКУ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил несправедливое судейство в европейском футболе.

"Очень сожалею, что на европейском футбольном пространстве эта постыдная традиция [несправедливое судейство] продолжается", - сказал глава государства, принимая в понедельник членов азербайджанского клуба "Карабах".

В прошлый четверг "Карабах" проиграл в гостях швейцарскому "Базелю" со счетом 0:3 в матче группового этапа Лиги конференций. Судья не засчитал гол, который был забит "Карабахом" в начале встречи.

"На сей раз судья из Хорватии [Фран] Йович не засчитал чистый гол, забитый на глазах всех зрителей, телезрителей. Это нельзя назвать ошибкой, потому что это не сельский и не дворовой турнир, это европейский турнир, к которому привлекаются самые профессиональные, опытные судьи", - сказал глава государства, комментарий которого приводятся на его сайте.

Подчеркнув, что "Карабах" не первый раз сталкивается с откровенной несправедливостью в еврокубках, Алиев добавил, что причиной являются "несправедливость, двойные стандарты и предвзятое отношение к стране". Он отметил, что это проблема системного характера.

Президент Азербайджана выразил надежду, что УЕФА предпримет практические шаги для устранения проблемы. "Надеюсь, что судьи, допускающие подобное безобразие, будут наказаны. Если против них не будут применены меры наказания, то мы в очередной раз будем свидетелями подобных случаев", - сказал он, подчеркнув, что надо отделять футбол от политики.

Сразу после встречи Алиев подписал распоряжение о выделении "Карабаху" материальной поддержки в размере 5 млн манатов (около 3 млн долларов) в связи с успешным выступлением на групповом этапе Лиги конференций и выходом в плей-офф.