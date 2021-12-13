Суд приостановил решение о взыскании с футбольного клуба ЦСКА 348 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Кассационная инстанция Арбитражного суда города Москвы приостановила исполнение судебного решения о взыскании с московского футбольного клуба ЦСКА более 348 миллионов рублей по иску правопреемника ООО "Ф-Групп", обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона "ВЭБ-Арена". Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

13 июля 2020 года ООО "Ф-Групп" подало иск к ЦСКА о взыскании необоснованного обогащения в размере более 491 млн рублей. Решением от 26 февраля в удовлетворении заявленных требований было отказано, после чего ООО "Ф-Групп" обратилось с апелляционной жалобой. ЦСКА была удержана с ООО "Ф-Групп" неустойка в меньшем размере, чем прописано в договоре (7,63%), что обусловлено тем, что размер гарантийного удержания по договору подряда, призванного обеспечить надлежащее исполнение обязательств ООО "Ф-Групп" и компенсировать ЦСКА неустойку за нарушение сроков выполнения ООО "Ф-Групп" работ и расходы на устранение дефектов и недоделок, допущенных ООО "Ф-Групп", составляет только 5% от цены договора.

Изначально суд частично удовлетворил требования ООО "Бета", правопреемника ООО "Ф-Групп", и взыскал с ЦСКА сумму задолженности в размере 348,453 млн рублей, но теперь исполнение решения было приостановлено до рассмотрения кассационной жалобы. Дата нового заседания будет известна позднее.

Стадион "ВЭБ-Арена" был открыт 12 сентября 2016 года, вместимость арены составляет 30 114 человек. Стоимость постройки оценивается в $350 млн. Помимо футбольного стадиона в комплекс вошли детско-юношеская спортивная школа, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса возведена 38-этажная офисная башня, примером для которой послужила форма Кубка УЕФА, который армейцы завоевали в сезоне-2004/05.