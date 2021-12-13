"Будё-Глимт" сыграет с "Селтиком" в раунде плей-офф Лиги конференций

ТАСС, 13 декабря. Шотландский "Селтик" стал соперником норвежского клуба "Будё-Глимт", за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, по раунду плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги конференций. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.

Французский "Марсель" встретится с азербайджанским "Карабахом", нидерландский ПСВ - с израильским "Маккаби", турецкий "Фенербахче" - с чешской "Славией", датский "Мидтьюлланн" - с греческим ПАОКом, английский "Лестер" - с датским "Раннерс", чешская "Спарта" - с сербским "Партизаном", австрийский "Рапид" - с английским "Тоттенхэмом" или нидерландским "Витессом".

Из-за вспышки коронавируса в "Тоттенхэме" Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч заключительного тура группового этапа Лиги конференций с французским "Ренном". Игра должна была пройти 9 декабря. "Ренн" занял первое место в группе G, набрав в пяти матчах 11 очков, вторым идет "Витесс" (десять очков после шести встреч), третьим - "Тоттенхэм" (семь очков после пяти игр). В случае победы над "Ренном" английская команда выйдет в плей-офф турнира.

11 декабря УЕФА сообщил об отмене игры. В заявлении отмечается, что результат матча определит контрольный, этический и дисциплинарный комитет организации.

Первые матчи раунда плей-офф за выход в 1/8 финала состоятся 17 февраля, ответные - 24 февраля.