В Крыму во время матча Ночной хоккейной лиги умер игрок команды "Сарматы"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Игрок команды "Сарматы" Александр Фролов умер во время матча Ночной хоккейной лиги в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ему было 63 года.

"На матче "Крымские волки" - "Сарматы" умер наш товарищ, игрок команды "Сарматы" Александр Фролов, - говорится в сообщении. - После игровой смены на скамейке запасных ему стало плохо, он потерял сознание. Медики скорой помощи, дежурившие во время проведения матча, сразу приступили к оказанию первой помощи. Товарищи по команде и неравнодушные зрители перенесли Александра в машину скорой помощи. По дороге в реанимацию Александр Фролов скончался, остановилось сердце настоящего хоккеиста, до последней секунды медики боролись за его жизнь. Выражаем соболезнования родным и близким Александра".

Ночная хоккейная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, фактически - любительский чемпионат страны по хоккею.