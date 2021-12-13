Путин поздравил Эндрю Парсонса с переизбранием на пост президента МПК

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил бразильца Эндрю Парсонса с переизбранием на пост президента Международного паралимпийского комитета (МПК). Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Итоги голосования убедительно свидетельствуют о достойной оценке вашей работы в качестве руководителя IPC (МПК - прим. ТАСС) и высоком авторитете, которым вы пользуетесь в мировом паралимпийском движении, спортивном сообществе в целом", - говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что благодаря усилиям Парсонса продолжится укрепление благородных, неоспоримых идеалов и ценностей, объединяющих паралимпийцев всех стран. Он также отметил, что Россия стремится к конструктивному взаимодействию с МПК по всем важнейшим и актуальным направлениям его деятельности.

Президент пожелал Парсонсу успехов, здоровья и реализации намеченных планов.

Ранее сообщалось о переизбрании Эндрю Парсонса на пост президента МПК. Парсонс стал президентом МПК в 2017 году, сменив на этом посту британца Филипа Крэйвена, который возглавлял комитет с 2001 года.

Парсонсу 44 года, с 2005 по 2009 год он возглавлял Американский паралимпийский комитет, с 2009 по 2017 год был президентом Паралимпийского комитета Бразилии.