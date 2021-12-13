Аркадий Ротенберг: клуб дзюдо "Явара-Нева" подтвердил статус сильнейшего в Европе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Петербургская "Явара-Нева" победой в Лиге чемпионов по дзюдо подтвердила, что является сильнейшей командой в Европе. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации дзюдо России, глава Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг.

В субботу "Явара-Нева" победила сербскую "Црвену Звезду" в финале Лиги чемпионов по дзюдо. Соревнования прошли в Париже. Мурад Чопанов (весовая категория до 66 кг) победил Страхинью Бунчича, Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг) оказался сильнее серебряного призера Олимпийских игр Рустама Оруджова. Победу петербуржцам принес Аслан Лаппинагов (до 81 кг), одолевший Зебеду Рехвиашвили. В других боях, которые уже не решали, кому достанется трофей, Хусен Халмурзаев (до 90 кг) уступил Неманьи Майдову, а Инал Тасоев (свыше 90 кг) победил олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека.

"Российский клуб "Явара-Нева" подтвердил статус сильнейшего в Европе, мы победили команды, в составе которых множество звезд мирового дзюдо: призер чемпионатов мира голландец Рой Мейер, серебряный призер Олимпиады 2016 года и двух чемпионатов мира азербайджанец Рустам Оруджов, двукратный чемпион мира и Олимпийских игр чех Лукаш Крпалек и другие отличные спортсмены. Важнейший принцип клуба "Явара-Нева" был взят на вооружение еще в далеком 1998 году - поддержка исключительно спортсменов из России. Это выгодно отличает нас от других европейских команд - в их составе есть легионеры, иногда даже из Японии", - сказал Ротенберг.

"Стабильность результата - лучшее подтверждение эффективности подхода российского клуба с 23-летней историей. Мы - единственные в Европе, кто побеждал десять раз, ближайшие преследователи - немецкий клуб "ТСВ Абенсберг", обладает семью викториями. Уверен, что победа в таком престижном турнире добавит тренировочной мотивации и зарядят спортсменов из России на новые достижения, 5 января нашу команду по дзюдо ждут предолимпийские сборы. Хочу от души поздравить всю команду, спортсменов, тренеров, врачей и управляющий состав с нелегкой победой!" - добавил Ротенберг.