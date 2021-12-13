Штангист Окулов сообщил, что выступал на чемпионате мира с травмой

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов, выигравший на мировом первенстве в Ташкенте малую золотую награду в толчке в весовой категории до 89 кг, выступал на обезболивающих. Об этом Окулов сообщил ТАСС.

Последний раз Окулов принимал участие в международных турнирах в ноябре 2018 года, тогда в Ашхабаде он занял первое место с результатом 372 кг (166+206). После этого у спортсмена обострилась травма колена, он сделал две операции и долго восстанавливался. На июньском чемпионате России в Ханты-Мансийске Окулов стал вторым с результатом 341 кг (150+191). В понедельник в Ташкенте он стал шестым, набрав 363 кг (158+205) и выиграв малое золото в толчке. Чемпионом мира стал представитель Южной Кореи Ю Дон Чжу (371 кг; 167+204), второе место занял узбекистанец Сарварбек Зафаржонов (371 кг; 166+205), тройку призеров замкнул грузинский тяжелоатлет Реваз Давитадзе (370 кг; 171+199).

"Колено у меня прошло, но сейчас проснулись более старые травмы. Болят бедра, и последние две недели я готовился на обезболивающих. Здесь на втором толчке очень сильно в ноге щелкнуло, и на третий выходил с болью. Но это все оправдания, не более того", - сказал спортсмен, выигрывавший чемпионаты мира в 2015 и 2017 годах.

Окулов считает, что сейчас делает только первые шаги на пути к своему возвращению. "Сказываются старые травмы, да и свое движение в рывке пока не могу никак поймать, хотя толчок уже более-менее получается. Думаю, к чемпионату Европы мы немного восстановим и рывок, да и толчок доработаю. И тогда я рассчитываю вернуться с хорошим результатом", - добавил собеседник ТАСС.

"Золото в толчке очень греет душу, я рад, что смог выйти на помост и достойно побороться с новыми лидерами. После чемпионата мира 2018 года мне не удавалось в толчке подойти и близко к сегодняшнему результату. Поэтому этот турнир, повторюсь, - первый хороший шаг к моему возвращению", - продолжил спортсмен.

Чемпионат Европы 2022 года, который пройдет в апреле в Софии, станет одним из первых квалификационных соревнований на Олимпиаду-2024 в Париже. "Что касается Олимпиады, то возраст позволяет мне пока думать о ней. Но участие в этом турнире будет во многом зависеть от того, какие олимпийские весовые категории будут определены со следующего года. Если введут 96 кг, то мне нереально набрать такой вес с таким ростом, 81 кг тоже не подходит, потому что я весь сломаюсь", - сказал 27-летний Окулов, никогда ранее не принимавший участия в Олимпийских играх.