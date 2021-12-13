Корнеева присоединилась к гандбольной сборной России на чемпионате мира после коронавируса

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Гандболистка Ирина Корнеева вернулась в расположение российской команды, которая продолжает выступление на чемпионате мира в Испании. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

Корнеева была вынуждена пропустить начало турнира, поскольку у нее обнаружили коронавирус.

"Полет прошел хорошо, никаких сложностей не возникло, - сказала Корнеева. - Чувствую себя тоже отлично. Смотрела все матчи сборной России на чемпионате мира, команда по ходу турнира прибавляет, набирает обороты. Мне очень нравится, как играют девочки, дальше все должно быть еще лучше. Готова помогать сборной, если тренерский штаб доверит место в составе".

Российские гандболистки в понедельник сыграют матч заключительного тура основного раунда чемпионата мира, соперницами будут действующие олимпийские чемпионки француженки. Обе команды уже гарантировали себе участие в четвертьфинале турнира.