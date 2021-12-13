Задоров и еще пять игроков клуба НХЛ "Калгари" заразились коронавирусом

ТАСС, 13 декабря. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" Элиас Линдхольм, Эндрю Манджипани, Брэд Ричардсон, Адам Ружичка, Крис Танев и Никита Задоров получили положительный результат сданных тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что вместе с игроками заболел один из тренеров команды, имя которого не разглашается. Позднее в понедельник НХЛ опубликовал заявление, что игры клуба будут перенесены как минимум до четверга.

"НХЛ приняла решение перенести игры "Калгари" как минимум до четверга, - говорится в заявлении. - В качестве соответствующей меры предосторожности тренировочные базы команды были закрыты. Лига находится в процессе пересмотра расписания матчей "Калгари" в регулярном сезоне".

"Калгари" располагается на втором месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 36 очками. 14 декабря команда должна была встретиться с "Чикаго", 15-го - с "Нэшвиллом", 17-го - с "Торонто".