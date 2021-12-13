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Победительница US Open Радукану заразилась коронавирусом

Спортсменка будет проходить карантин в Абу-Даби
Эмма Радукану EPA-EFE/RAY ACEVEDO
Описание
Эмма Радукану
© EPA-EFE/RAY ACEVEDO

ТАСС, 13 декабря. Победительница Открытого чемпионата США по теннису (US Open) британка Эмма Радукану заразилась коронавирусом. Комментарий спортсменки приводит газета Daily Mail.

Сообщается, что Радукану останется на карантине в Абу-Даби, где должна была принять участие в выставочном турнире. По информации издания, теннисистка прошла вакцинацию.

"Я очень хотела сыграть перед фанатами здесь, в Абу-Даби, но, к сожалению, после положительного результата теста на COVID-19 мне придется отложить это до следующей возможности. Я изолируюсь по правилам и, надеюсь, скоро смогу вернуться на корт", - сказала спортсменка.

Радукану 19 лет, она является действующей победительницей US Open. В рейтинге Женской теннисной ассоциации британка занимает 19-ю строчку.

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