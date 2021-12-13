Победительница US Open Радукану заразилась коронавирусом

ТАСС, 13 декабря. Победительница Открытого чемпионата США по теннису (US Open) британка Эмма Радукану заразилась коронавирусом. Комментарий спортсменки приводит газета Daily Mail.

Сообщается, что Радукану останется на карантине в Абу-Даби, где должна была принять участие в выставочном турнире. По информации издания, теннисистка прошла вакцинацию.

"Я очень хотела сыграть перед фанатами здесь, в Абу-Даби, но, к сожалению, после положительного результата теста на COVID-19 мне придется отложить это до следующей возможности. Я изолируюсь по правилам и, надеюсь, скоро смогу вернуться на корт", - сказала спортсменка.

Радукану 19 лет, она является действующей победительницей US Open. В рейтинге Женской теннисной ассоциации британка занимает 19-ю строчку.