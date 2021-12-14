Сформированы окончательные составы команд на Матч звезд КХЛ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сформировала окончательные составы команд на Матч звезд. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее 16 игроков - участников Матча звезд определились по итогам голосования болельщиков. Еще 12 хоккеистов были выбраны представителями СМИ. Во вторник КХЛ сделала свой выбор из 12 игроков.

В состав команды России вошли вратари Дмитрий Шикин ("Автомобилист"), Иван Федотов (ЦСКА), защитники Григорий Панин ("Салават Юлаев"), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин ("Спартак"), нападающие Вадим Шипачев ("Динамо", Москва), Иван Николишин ("Амур"), Никита Тертышный ("Трактор"), Дмитрий Рашевский ("Динамо", Москва), Андрей Кузьменко (СКА).

В состав команды Северной Америки попали вратари Эдвард Паскуале ("Локомотив"), Джереми Смит ("Куньлунь Ред Стар"), защитники Мэт Робинсон (СКА), Стивен Кэмпфер ("Ак Барс"), Тревор Мерфи ("Сибирь"), нападающие Корбэн Найт ("Авангард"), Филипп Майе ("Металлург"), Кенни Агостино ("Торпедо"), Даниэль Одетт ("Витязь"), Брендэн Лайпсик ("Металлург"), Рид Буше ("Локомотив").

Команду Скандинавии представят вратари Юха Метсола ("Салават Юлаев"), Ларс Юханссон (СКА), защитники Оливер Каски ("Авангард"), Робин Пресс ("Северсталь"), Теодор Леннстрём ("Торпедо"), нападающие Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), Нико Оямяки ("Витязь"), Тему Пулккинен ("Трактор"), Йори Лехтеря ("Спартак"), Марко Анттила ("Йокерит"), Никлас Йенсен ("Йокерит").

В команду Евразии вошли вратари Алексей Колосов ("Динамо", Минск), Шимон Грубец ("Авангард"), защитники Янис Якс ("Сочи"), Даррен Диц ("Барыс"), Ник Бэйлен ("Трактор"), Лукаш Клок ("Нефтехимик"), нападающие Илья Усов ("Динамо", Минск), Никита Михайлис ("Барыс"), Лукаш Седлак ("Трактор"), Владислав Кодола ("Северсталь"), Лукаш Радил ("Динамо", Рига).

Неделя звезд хоккея 2022 года пройдет в Челябинске. 15 января состоятся мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день - продолжение мастер-шоу, а также финал и матч за третье место.