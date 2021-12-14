Писарев представит отчет техническому комитету РФС вместо Карпина

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина Николай Писарев представит отчет о работе тренеров национальной команды техническому комитету Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из "Дома футбола" в Москве, где проходит заседание техкома.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. 24 марта россияне сыграют с поляками в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

Карпин возглавил сборную России 26 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова.