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Кубок Первого канала

Хоккеист сборной Чехии Гулаш заразился коронавирусом перед Кубком Первого канала

Тесты на ковид остальных игроков команды показали отрицательный результат

ТАСС, 14 декабря. Тест нападающего сборной Чехии по хоккею Милана Гулаша на коронавирус дал положительный результат перед Кубком Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба чешской сборной.

Гулаш помещен на самоизоляцию. Сообщается, что тесты остальных хоккеистов дали отрицательные результаты.

Кубок Первого канала состоится с 15 по 19 декабря в Москве. Большая часть игр пройдет на "ЦСКА-Арене", сборные Чехии и Финляндии сыграют между собой в вынесенном матче в Праге 16 декабря. Чехи также встретятся с командами России (18 декабря) и Швеции (19 декабря).

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Кубок Первого канала по хоккею
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