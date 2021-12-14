Новосибирский "Локомотив" потерпел второе поражение подряд в волейбольной Лиге чемпионов

ТАСС, 14 декабря. Новосибирский "Локомотив" дома уступил польской ЗАКСе в матче второго тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Новосибирске.
Матч закончился со счетом 3-1 в пользу польской команды. ЗАКСА является действующим победителем Лиги чемпионов.
"Локомотив" потерпел два поражения в двух матчах и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы C. ЗАКСА одержала вторую победу подряд и лидирует в квартете.
В следующем туре "Локомотив" дома примет словенский "Марибор", встреча пройдет 11 января.