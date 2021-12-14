{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Новосибирский "Локомотив" потерпел второе поражение подряд в волейбольной Лиге чемпионов

Российский клуб проиграл дома польской ЗАКСе

ТАСС, 14 декабря. Новосибирский "Локомотив" дома уступил польской ЗАКСе в матче второго тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Новосибирске.

Матч закончился со счетом 3-1 в пользу польской команды. ЗАКСА является действующим победителем Лиги чемпионов.

"Локомотив" потерпел два поражения в двух матчах и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы C. ЗАКСА одержала вторую победу подряд и лидирует в квартете.

В следующем туре "Локомотив" дома примет словенский "Марибор", встреча пройдет 11 января.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Матч за мировую шахматную корону
Карлсен заявил, что может больше не сыграть в матче за мировую шахматную корону
Норвежец с 2013 года удерживает звание чемпиона мира
Карлсен заявил, что может больше не сыграть в матче за мировую шахматную корону
Читать полностью