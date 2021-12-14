Гендиректор "Нижнего Новгорода" считает, что команда хорошо провела первую часть сезона

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" хорошо провел первую часть сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

"Нижний Новгород" на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в матче 18-го тура РПЛ. Главный тренер нижегородского клуба Александр Кержаков на пресс-конференции назвал результат хорошим для команды. Эта игра стала последней для клубов в этом году, так как в чемпионате наступила пауза.

"Не забываем, что "Краснодар" - команда из пятерки лидеров, серьезный и большой клуб, поэтому ничья с ними идет к нам в актив, - сказал Измайлов. - Считаю, что это положительно. Очень нравится, что мы из той ямы, которая у нас сложилась в осенней части сезона, выбрались, в последних трех матчах набрали пять очков. Это всегда хорошо".

"Первую часть сезона оцениваю на "четыре с минусом" по сегодняшним результатам. Хотелось бы большего, но в то же время нас как новичка лиги нужно оценивать трезво. Поэтому считаю, что место достойное, но будем биться, будем делать все, чтобы подняться в таблице. Удовлетворительно или нет? Не отлично, а хорошо. Не стоит забывать, что "Нижний Новгород" - молодой клуб, только вышедший в премьер-лигу", - добавил Измайлов.

"Нижний Новгород" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах.