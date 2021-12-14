В Тульской области представили мужскую команду по велоспорту

ТУЛА, 14 декабря. /ТАСС/. Мужская континентальная команда по велоспорту на шоссе "Возрождение" представлена в Туле. Об этом сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"14 декабря в Тульском музее оружия презентовали международную континентальную команду по велоспорту на шоссе "Возрождение". Спортсмены будут представлять регион в темповых видах велосипедного спорта. Благодаря созданию "Возрождения" Тульская область стала единственным регионом, в котором существуют команды как темповых, так и трековых видов велоспорта", - говорится в сообщении.

В состав команды вошли 12 велогонщиков из России и Грузии, в том числе тульские спортсмены - чемпион Европы и призер чемпионата мира на треке Сергей Ростовцев, чемпион мира и Европы на треке Артур Ершов и другие.

"В 2021 году на базе областной школы олимпийского резерва открыто отделение велосипедного спорта. Таким образом, в регионе сформирована полноценная система спортивной подготовки - от начального уровня до профессиональной команды", - приводит пресс-служба слова министра спорта Тульской области Андрея Журавлева.

Первые международные соревнования, в которых примет участие "Возрождение", пройдут в феврале 2022 года, добавили в пресс-службе.