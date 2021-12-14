В сборной России по хоккею могут быть разные капитаны в матчах Кубка Первого канала

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею может иметь несколько капитанов на Кубке Первого канала. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

Турнир пройдет с 15 по 19 декабря на "ЦСКА-Арене". Сборная России сыграет с командами Канады (15 декабря), Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря).

"График плотный - четыре игры за пять дней. Все ребята, присутствующие здесь, будут играть. Возможно, что на одну игру будет один капитан, а на другую - другой", - сказал Жамнов.