Месси и Роналду вошли в список претендентов на попадание в символическую сборную ФИФА

ТАСС, 14 декабря. Аргентинский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вошли в список претендентов на включение в символическую сборную мира 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Окончательный состав символической сборной будет определен на основе голосования международного пула журналистов, главных тренеров и капитанов сборных.

В список вошли 23 футболиста: вратари Алиссон Беккер ("Ливерпуль", Англия), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", Италия / "Пари Сен-Жермен", Франция), Эдуар Менди ("Челси", Англия); защитники Давид Алаба ("Бавария", Германия / "Реал", Испания), Жорди Альба ("Барселона", Испания), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Дани Алвес ("Сан-Паулу", Бразилия / "Барселона"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия), Рубен Диас ("Манчестер Сити", Англия); полузащитники Серхио Бускетс, Френки де Йонг (оба - "Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоржиньо и Н'Голо Канте (оба - "Челси"); нападающие Карим Бензема ("Реал"), Криштиану Роналду ("Ювентус" / "Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия", Германия, Дортмунд), Роберт Левандовский ("Бавария"), Ромелу Лукаку ("Интер", Италия / "Челси"), Лионель Месси ("Барселона" / "Пари Сен-Жермен"), Неймар, Килиан Мбаппе (оба - "Пари Сен-Жермен").

Победители будут объявлены 17 января 2022 года на церемонии вручения наград ФИФА.