Жамнов: матч против канадских хоккеистов для сборной России является принципиальным

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Игра с канадцами на Кубке Первого канала для сборной России по хоккею является принципиальной. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской команды Алексей Жамнов.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Сборная России первый матч проведет против команды Канады 15 декабря, которая использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин.

"Это многолетняя история, для нас это принципиальный матч, и мы на него настраиваемся", - сказал Жамнов.