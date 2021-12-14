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Кубок Первого канала

Жамнов: матч против канадских хоккеистов для сборной России является принципиальным

Команды встретятся в среду на Кубке Первого канала
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Игра с канадцами на Кубке Первого канала для сборной России по хоккею является принципиальной. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской команды Алексей Жамнов.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Сборная России первый матч проведет против команды Канады 15 декабря, которая использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин.

"Это многолетняя история, для нас это принципиальный матч, и мы на него настраиваемся", - сказал Жамнов.

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