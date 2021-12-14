Фигурист Мурашов рассказал о причине смены спортивного гражданства

ТАСС, 14 декабря. Фигурист Егор Мурашов поменял российское спортивное гражданство на швейцарское из-за желания попробовать себя в другой команде. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

Мурашов сменил спортивное гражданство в мае. Последним стартом спортсмена в России было национальное первенство в 2020 году, на котором он занял 13-е место.

"Швейцарию стали обсуждать сразу же после того, как я решил в принципе менять спортивное гражданство, - сказал Мурашов. - Возникла идея попробовать себя в другой команде, и команда Стефана [Ламбьеля] предложила мне выступать за них. Он помог с оформлением перехода, документами. Многие удивляются моему решению, но здесь скорее история о совпадении интересов, мне нужно было найти страну, и появился вариант со Швейцарией".

Спортсмен добавил, что в Швейцарии есть достойная конкуренция, но до России им пока далеко. "У нас есть конкуренция, пусть она и несравнима с той, что сейчас в России. С первого раза выиграть чемпионат Швейцарии мне не удалось, только второе место. На следующий год будем думать, как не допускать тех ошибок, которые были в этом году и при подготовке, и при выступлении", - добавил Мурашов.

Мурашову 21 год, он является победителем Рождественского кубка 2018 года и Sofia Trophy 2019-го.