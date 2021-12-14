Российские хоккеисты проиграли белорусам на Европейском юношеском олимпийском фестивале

ТАСС, 14 декабря. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 17 лет) со счетом 1:2 в овертайме уступила команде Белоруссии во втором матче Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования проходят в финском городе Каяани.

В составе белорусской сборной шайбы забросили Семен Морщенок (21-я минута) и Николай Тишкевич (65). У россиян отличился Алексей Зайцев (43). В первом туре россияне обыграли чехов со счетом 4:2.

В турнире также принимают участие команды Финляндии, Латвии и Белоруссии. Изначально в состав участников входила и сборная Швейцарии, но она отказалась от выступления на турнире из-за карантинных ограничений, введенных швейцарским правительством. Соревнования проходят по круговой системе.

В следующем матче сборная России 15 декабря сыграет с командой Латвии.