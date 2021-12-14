Футболист "Динамо" Шиманьский прооперирован в Германии

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Футболист московского "Динамо" Себастьян Шиманьский прооперирован в Германии после получения травмы в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой" (2:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитнику поставили диагноз - двухсторонняя паховая грыжа. Тренерский и медицинский штабы приняли решение провести операцию во время зимней паузы. Отмечается, что восстановление футболиста ожидается к началу январских сборов.

"Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.