{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию пройдет в Петербурге 22 декабря

Мероприятие пройдет в Государственной академической капелле
Государственная академическая капелла в Санкт-Петербурге Юрий Белинский/ТАСС
Описание
Государственная академическая капелла в Санкт-Петербурге
© Юрий Белинский/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию состоится 22 декабря в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Об этом во вторник сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем официальном Telegram-канале.

Во вторник прошло итоговое заседание оргкомитета соревнований.

"Жеребьевка состоится в капелле 22 декабря", - написал Пиотровский. Он также отметил, что Петербург полностью готов принять чемпионат России, который пройдет с 23 по 26 декабря.

По мнению вице-губернатора, петербуржцы - основные претенденты на олимпийские путевки в мужском одиночном катании (Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Евгений Семененко), в парах (Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский), в женском одиночном катании конкуренцию москвичкам составит ученица Мишина Елизавета Туктамышева.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
НХЛ
НХЛ перенесла матч "Каролины". Свечников заразился коронавирусом
Встреча должна была пройти 15 декабря
Читать полностью