Жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию пройдет в Петербурге 22 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию состоится 22 декабря в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Об этом во вторник сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем официальном Telegram-канале.

Во вторник прошло итоговое заседание оргкомитета соревнований.

"Жеребьевка состоится в капелле 22 декабря", - написал Пиотровский. Он также отметил, что Петербург полностью готов принять чемпионат России, который пройдет с 23 по 26 декабря.

По мнению вице-губернатора, петербуржцы - основные претенденты на олимпийские путевки в мужском одиночном катании (Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Евгений Семененко), в парах (Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский), в женском одиночном катании конкуренцию москвичкам составит ученица Мишина Елизавета Туктамышева.