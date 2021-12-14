НХЛ перенесла матч "Каролины". Свечников заразился коронавирусом

ТАСС, 14 декабря. Матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" - "Каролина" перенесен из-за вспышки коронавируса в составе гостей. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что в составе "Каролины" выявлены четыре новых случая заражения, в ковид-протокол НХЛ попали Иэн Коул, Стивен Лоренц, Джордан Стаал и россиянин Андрей Свечников. Ранее положительные результаты тестов оказались у Себастьяна Ахо и Сета Джарвиса. Новый срок проведения матча станет известен в среду. Изначально встреча должна была пройти 15 декабря.

Свечников в текущем сезоне провел 26 игр регулярного чемпионата и набрал 21 очко (девять голов + 12 передач).

"Миннесота" после 28 игр с 39 очками возглавляет таблицу Центрального дивизиона. "Каролина" идет второй в таблице Столичного дивизиона, набрав 39 очков в 27 встречах. За "Миннесоту" выступают россияне Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов.

В новость были внесены изменения (23:23 мск) - изменен заголовок, добавлены подробности во втором и третьем абзацах.