Испанские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата мира, где могут сыграть с россиянками

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная Испании по гандболу обыграла команду Германии со счетом 26:21 в четвертьфинальном матче женского чемпионата мира. Соревнования проходят в Испании.

В полуфинале гандболистки из Испании сыграют с победителем другого четвертьфинала, в котором встретятся команды России и Норвегии, встреча состоится в среду, начало - 19:30 мск.

Ранее во вторник в полуфинал вышли датчанки, которые обыграли бразильянок со счетом 30:25. Соперником команды Дании по полуфиналу станет победитель матча между сборными Франции и Швеции, встреча состоится 15 декабря, начало - 22:30 мск.

Турнир проходит в четырех городах - Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. На чемпионате мира впервые выступают 32 сборные, ранее на мировых первенствах выступало на восемь команд меньше. На чемпионате мира 2019 года россиянки стали третьими, действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, команда СССР становилась чемпионом мира трижды: в 1982, 1986 и 1990 годах.