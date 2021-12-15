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Футбол в Германии

Футболист "Баварии" Левандовский повторил рекорд Герда Мюллера по голам за календарный год

Поляк забил два гола в ворота "Штутгарта"
Роберт Левандовский ("Бавария") и Марк-Оливер Кемпф ("Штутгарт") EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Роберт Левандовский ("Бавария") и Марк-Оливер Кемпф ("Штутгарт")
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 15 декабря. Футбольный клуб "Бавария" со счетом 5:0 победил "Штутгарт" в матче 16-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила на "Мерседес Бенц - Арене" в Штутгарте.

Забитыми мячами отметились Серж Гнабри (40-я, 53-я, 74-я минуты) и Роберт Левандовский (69, 72). Польский нападающий повторил рекорд Герда Мюллера по забитым мячам в чемпионате страны за один календарный год (42 гола), Мюллер установил это достижение в 1972 году.

"Бавария" одержала четвертую победу подряд в нынешнем сезоне первенства страны и располагается на первой строчке в турнирной таблице, набрав 40 очков. "Штутгарт" занимает 15-е место в таблице с 17 очками.

В следующем матче "Бавария" примет "Вольфсбург" 17 декабря. "Штутгарт" на выезде сыграет с "Кёльном" 19 декабря.

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