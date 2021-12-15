Последний в 2021 году исполком Российского футбольного союза пройдет в среду

ТАСС, 15 декабря. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) 15 декабря проведет последнее заседание в 2021 году. Оно пройдет в формате видеоконференции и начнется в 12:00 мск.

В повестке заседания выделяется обсуждение результатов национальных сборных. Команда России по футболу под руководством Валерия Карпина не сумела напрямую отобраться на чемпионат мира в Катаре и весной выступит в плей-офф за право сыграть на мировом первенстве. Молодежная сборная России во главе с Михаилом Галактионовым не смогла выйти из группы на проходившем весной чемпионате Европы и занимает второе место в группе отборочного турнира европейского первенства 2023 года. Национальная команда по пляжному футболу, которую возглавляет Михаил Лихачев, в этом году выиграла домашний чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

Во вторник прошло заседание технического комитета РФС, на котором не были оценены результаты сборных, при этом члены поддержали идею переноса 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в интересах команды Карпина. Главный тренер сборной России не присутствовал на заседании, вместо него отчет представлял его помощник Николай Писарев.

"Основная тема - хотелось бы в преддверии матчей в марте попросить технический комитет поддержать на исполкоме перенос тура, чтобы национальная команда и молодежная сборная смогли подготовиться к матчам, - сказал Писарев журналистам. - Техком поддержал идею о переносе тура. Промежуточные этапы обсуждались на прошлых заседаниях, сейчас - последние игры команды. Период в два-три месяца. Были и пожелания, и замечания, но техком всегда на позитиве проходит, всегда желают успеха".

22 ноября клубы РПЛ на общем собрании поддержали идею о переносе матчей 22-го тура в интересах национальной сборной. Сроки, на которые игры будут перенесены с 19-20 марта, пока не определены. Президент премьер-лиги Ашот Хачатурянц в тот же день сообщил, что существует три варианта дат, на которые могут быть перенесены матчи. Для попадания на мировое первенство в Катаре сборной России предстоит принять участие в раунде плей-офф квалификации и обыграть двух соперников - команду Польши и, в случае победы в первой игре, сильнейшего в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Обе игры россияне проведут на стадионе "Лужники", полуфинал состоится 24 марта, финал раунда плей-офф отбора на чемпионат мира - 29 марта.

Хачатурянца может сменить Каманцев

22 ноября председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц был единогласно избран на пост президента РПЛ. Он сменил на этой должности Сергея Прядкина, который покинул пост 5 октября. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что Хачатурянц не сможет совмещать два поста по регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При это Хачатурянц позже рассказал, что продолжит возглавлять экспертно-судейскую комиссию РФС.

Повестка заседания исполкома включает административный вопрос о комитетах и комиссиях РФС. То есть высока вероятность, что будет объявлен новый председатель судейского комитета организации. Ранее Хачатурянц заявил ТАСС, что будет рекомендовать на эту должность своего помощника Павла Каманцева.

Также исполком обсудит делегирование прав на проведение соревнований и передачу коммерческих прав РПЛ и Футбольной национальной лиге (ФНЛ) на следующие сезоны. В повестку включено обсуждение изменений в некоторые регламентирующие документы РФС в связи с вступлением в силу положения о паспортизации субъектов футбола и регистрационной политике РФС, утверждение новых редакций правил РФС по лицензированию футбольных клубов и женских футбольных клубов на спортивный сезон 2022 года. Исполком также обсудит утверждение программы развития корпоративной социальной ответственности.

Помимо этого, в повестку включены административные вопросы об утверждении бюджета РФС на 2022 год, а также о создании в Республике Марий Эл регионального отделения РФС.