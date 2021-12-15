Футбольный клуб "Дженоа" одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко

ТАСС, 15 декабря. "Дженоа" со счетом 1:0 обыграл "Салернитану" в матче 1/16 финала Кубка Италии по футболу. Встреча прошла в Генуе.

Единственный мяч на 78-й минуте забил Калеб Экубан.

"Дженоа" одержал первую победу под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко, который возглавил команду 7 ноября. С июля 2016 года по август 2021-го он был главным тренером сборной Украины. Команда под его руководством не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобралась на чемпионат Европы - 2020, где дошла до четвертьфинала.

В период игровой карьеры Шевченко выступал за итальянский "Милан" с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009 год. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. В 2004 украинец получил "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

"Дженоа" прервал серию из 14 матчей без побед, клуб выступает в чемпионате Италии, где после 17 встреч идет 18-м, набрав 10 очков. "Салернитана" занимает последнее, 20-е место (8).