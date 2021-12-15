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НБА

Стефен Карри стал рекордсменом НБА по числу реализованных трехочковых бросков

Защитник "Голден Стэйт" обошел Рэя Аллена, который является чемпионом НБА в составе "Бостона" и "Майами"
Стефен Карри AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Стефен Карри
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 15 декабря. Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Стефен Карри вышел на первое место в истории лиги по числу реализованных трехочковых бросков.

Карри реализовал два трехочковых в гостевой игре против "Нью-Йорка". В настоящий момент в матче идет первая четверть.

Защитник набирал три очка бросками из-за дуги 2 974 раза. Он обогнал Рэя Аллена (2 973), который является чемпионом НБА в составе "Бостона" (2008) и "Майами" (2013).

Карри 33 года, он был выбран "Голден Стэйт" на драфте 2009 года под седьмым номером. Является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2015, 2016), семь раз участвовал в Матче всех звезд (2014-2019, 2021).

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