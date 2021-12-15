Стефен Карри стал рекордсменом НБА по числу реализованных трехочковых бросков

ТАСС, 15 декабря. Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Стефен Карри вышел на первое место в истории лиги по числу реализованных трехочковых бросков.
Карри реализовал два трехочковых в гостевой игре против "Нью-Йорка". В настоящий момент в матче идет первая четверть.
"STEPHEN CURRY...THE ALL-TIME THREE-POINT KING IN THE NBA."— NBA (@NBA) December 15, 2021
History.#NBA75 pic.twitter.com/8SawFh2QFk
Защитник набирал три очка бросками из-за дуги 2 974 раза. Он обогнал Рэя Аллена (2 973), который является чемпионом НБА в составе "Бостона" (2008) и "Майами" (2013).
Карри 33 года, он был выбран "Голден Стэйт" на драфте 2009 года под седьмым номером. Является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2015, 2016), семь раз участвовал в Матче всех звезд (2014-2019, 2021).