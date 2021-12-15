Две передачи Проворова помогли "Филадельфии" разгромить "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 15 декабря. "Филадельфия" дома со счетом 6:1 обыграла "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Трэвис Санхейм (10-я минута), Кэм Аткинсон (19, 37, 48), Джастин Браун (27), Оскар Линдблом (39). У "Нью-Джерси" отличился Пи-Кей Суббан (27).

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов отдал две голевые передачи. Всего на счету хоккеиста 10 очков (два гола + восемь передач) в 27 играх текущего сезона.

"Филадельфия" с 26 очками занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона, "Нью-Джерси" набрал 25 очков и идет седьмым.

Следующий матч "Филадельфия" проведет 17 декабря в гостях против "Монреаля", "Нью-Джерси" в тот же день примет "Вегас".