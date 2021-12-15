Гол и передача Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

ТАСС, 15 декабря. "Сент-Луис" одержал победу над "Далласом" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Колтон Парайко (38-я минута), Джастин Фолк (43), Райан О'Райлли (52) и российский нападающий Владимир Тарасенко (59). У "Далласа" отличился Райли Дамиани (36).

В эпизоде с первой шайбой "Сент-Луиса" результативными передачами отметились Тарасенко и Павел Бучневич, который также ассистировал своему соотечественнику вместе с Иваном Барбашевым. Тарасенко набрал 25 очков (девять голов + 16 передач) в 28 матчах, на счету Бучневича 25 очков (11+14) за 27 игр, у Барбашева 20 очков (10+10) в 29 встречах.

Дебютный матч в НХЛ провел 22-летний российский нападающий "Сент-Луиса" Алексей Торопченко. В текущем сезоне россиянин сыграл 22 встречи за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Спрингфилд Тандербердс" и набрал девять очков (5+4). Ранее Торопченко выступал в Континентальной хоккейной лиге за "Куньлунь Ред Стар".

"Сент-Луис" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав в 29 матчах 37 очков, "Даллас" с 28 очками после 26 игр идет шестым. 18 декабря команды вновь сыграют друг с другом.