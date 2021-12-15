Толчинский: россиянам важна победа не только над канадцами, но и на всем этапе Евротура

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сборной России по хоккею нужно не только обыграть канадцев на Кубке Первого канала, но и хорошо провести весь турнир. Об этом журналистам рассказал нападающий команды Сергей Толчинский.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Россияне первый матч проведут против команды Канады 15 декабря, которая использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин.

"Канадцы - это интересный соперник, с которым всегда хочется сразиться, и мы готовимся к нему. Я жду не дождусь, когда можно будет сыграть против них. Определенное психологическое давление есть, и нужно не только канадцев обыграть, но и хорошо провести весь турнир", - сказал Толчинский.

"Для каждого игрока это важный турнир, где нужно показывать свои лучшие качества. Все понимают, что по итогам турнира есть возможность попасть на Олимпиаду, и это шанс себя проявить, показать себя. Поэтому все мотивированы и работают с хорошим настроением", - добавил он.