Хоккеиста Анисимова приятно шокировал вызов на Кубок Первого канала

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вызов в сборную России по хоккею на Кубок Первого канала приятно шокировал нападающего Артема Анисимова. Об этом он рассказал журналистам.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Первоначально Анисимова не было в списке игроков на турнир.

"Когда увидел состав, решил, что ничего страшного, нужно воспользоваться этой паузой для восстановления, провести время с семьей, подготовиться к дальнейшим играм. В воскресенье мне позвонили, шокировало, но это был приятный шок", - сказал Анисимов.

Кубок Первого канала будет заключительным турниром перед Олимпийскими играми в Пекине. "Что касается Олимпиады, то давайте сначала отыграем Кубок Первого канала, так как пока много неясности: поедут игроки НХЛ в Китай или нет. Моя задача выходить на каждую игру, выигрывать и показывать свой хоккей, как я умею. А принятие решений за тренерским штабом, и если я понадоблюсь, то с удовольствием приеду", - подчеркнул он.

Первый матч в Москве россияне проведут с командой Канады 15 декабря. "С ними всегда приятно играть - это определенный ажиотаж, интенсивность, и игры против них всегда интересные", - отметил игрок.