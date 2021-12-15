Хоккеист Толчинский рассказал о подготовке к матчам Кубка Первого канала

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Подготовка к матчам Кубка Первого канала организована тренерским штабом сборной России по хоккею на высшем уровне. Об этом журналистам рассказал нападающий сборной России и омского клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард" Сергей Толчинский.

Национальная команда России по хоккею примет участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.

"Организация на высшем уровне, было несколько собраний, в понедельник - по тактике. Все очень четко объясняли, и проблем не будет. Нам раздали буклеты с тактикой, там показано, кто куда бежит", - сообщил Толчинский.

Также хоккеист рассказал об атмосфере в команде. "Когда впервые вызывался, был не то что мандраж, а сейчас полегче. С [Ильей] Ковальчуком (менеджер сборной России по работе с игроками Национальной хоккейной лиги - прим. ТАСС) мы были партнерами по тройке (Ковальчук и Толчинский вместе выступали за "Авангард" в сезоне-2020/21 - прим. ТАСС). Был рад его видеть, мы чуть посмеялись, - сказал Толчинский. - Атмосфера отличная. Ребята съезжаются из разных клубов, друг с другом общались, все равно рад их видеть снова".