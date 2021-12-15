Бывший игрок НХЛ Анисимов рассказал, что потихоньку осваивается в России после возвращения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артем Анисимов потихоньку адаптируется после возвращения в Россию. Об этом он рассказал журналистам.

Форвард выступал в НХЛ за "Ньй-Йорк Рейнджерс", "Коламбус", "Чикаго" и "Оттаву". В середине октября он подписал контракт до конца сезона с ярославским "Локомотивом", за который выступал в начале карьеры.

"Есть определенные нюансы в плане игры, переезда, вкатываюсь потихоньку, шаг за шагом, и становится все лучше и лучше", - сказал Анисимов.

"Локомотив" занимает шестое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне. [Игорь] Никитин (главный тренер ярославского клуба - прим. ТАСС) очень хороший специалист, мы двигаемся в правильном направлении, "Локомотив" от игры к игре добавляет", - отметил он.

В 21 матче сезона в КХЛ 33-летний форвард набрал 12 очков по системе "гол+пас" (4+8).