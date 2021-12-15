Минспорт окажет российским атлетам юридическую поддержку на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российским спортсменам будет оказана максимальная юридическая поддержка в случае нарушения их прав на Олимпийских играх в Пекине. Об этом на заседании круглого стола в Госдуме заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Вопрос юридического сопровождения наших спортсменов тоже важен, - сказал Матыцин. - Гарантирую, что министерство спорта будет максимально содействовать, чтобы интересы российских спортсменов были максимально защищены".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.