Цорн заявил, что "Локомотив" не планирует проводить чистку состава

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" не собирается проводить чистку состава. Об этом журналистам заявил спортивный директор клуба Томас Цорн.

В июле журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Цорн, на тот момент занимавший пост технического директора, обзванивал некоторые клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и предлагал им приобрести игроков команды, среди которых были защитники Пабло и Дмитрий Живоглядов, полузащитники Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов и Антон Миранчук, а также нападающий Федор Смолов. Из всех перечисленных футболистов команду покинул только Крыховяк, подписавший контракт с "Краснодаром".

"Если бы ушли все из этого списка, то кем бы мы играли? Молодежкой? По факту ушел только Гжегож, который поставил ультиматум - или остаюсь и продлеваю контракт, или меняю клуб. Планируется ли чистка состава? Конечно, нет", - заявил Цорн.

Директор по спорту и развитию "Локомотива" Ларс Корнетка высказался о ситуации с истекающими летом 2022 года контрактами с клубом у вратаря Маринато Гилерме, защитника Мацея Рыбуса и нападающего Федора Смолова. "Заинтересован ли клуб в этих игроках? На некоторые вопросы в футболе нельзя ответить однозначно, поскольку в расчет берется много обстоятельств, - сказал он. - У нас в составе есть возрастные игроки, которые продолжают играть на топ-уровне; у некоторых заканчиваются контракты, у кого-то год-два. Но есть общий подход - мы уважаем всех игроков; не хотел бы говорить про конкретных футболистов".

"Есть много факторов. Бывают футболисты, с которыми у вас отличные отношения, но надо освободить место под другого легионера. Бывают истории, когда игроку делают более выгодное предложение в другом клубе. Позиции о том, что мы должны избавиться от возрастных игроков, нет - все индивидуально", - добавил Цорн.

"Локомотив" после 18 туров РПЛ с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 10 очков, от четвертой строчки и зоны еврокубков - два очка.