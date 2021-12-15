В "Локомотиве" рассказали о распределении полномочий Рангника после его ухода

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Полномочия ушедшего в английский "Манчестер Юнайтед" руководителя по спорту и развитию футбольного клуба "Локомотив" Ральфа Рангника распределены между занявшим его должность Ларсом Корнеткой и спортивным директором железнодорожников Томасом Цорном. Об этом журналистам рассказал Цорн.

Рангник работал в "Локомотиве" с февраля по ноябрь 2021 года. Сначала он выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а с 6 июля по 29 ноября занимал должность руководителя по спорту и развитию московского клуба, соглашение с ним было рассчитано на три года. В конце осени 63-летний германский специалист покинул российскую команду, став временным главным тренером "Манчестер Юнайтед".

"Ральф был нашим боссом и главой всего проекта, - сказал Цорн. - После того, как он ушел, его полномочия разделились по компетенциям между мной и Ларсом. Корнетка больше отвечает за обучение тренеров, философию и анализ игры. Я как спортивный директор отвечаю за контракты и переговоры с игроками".

"После ухода Ральфа почти ничего не изменилось. Наши полномочия и задачи остались теми же. Мы их знали. Просто сейчас на нас больше ответственности", - отметил Корнетка.

Также новый руководитель по спорту и развитию выразил уверенность в том, что "Локомотив" сможет привлекать игроков и после ухода Рангника. "Может, мы потеряли имя, но содержание осталось прежним, - сказал Корнетка. - Что касается привлечения игроков - всегда непросто привлекать талантливых и перспективных футболистов. Это и с Ральфом было не так легко, в будущем будет так же тяжело. Но наша сила убеждения и то значение, которое есть у эмблемы "Локомотива" и Москвы, никуда не делись. Этим мы будем пользоваться".

О медицинском штабе

В последних матчах 2021 года "Локомотив" из-за травм не мог рассчитывать сразу на нескольких игроков. В настоящее время от повреждений восстанавливаются вратарь Маринато Гилерме, защитники Максим Ненахов и Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук, Тино Анджорин, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, а также фланговый нападающий Франсуа Камано.

"Ситуация с медицинским департаментом, которую мы обнаружили здесь, не совсем соответствовала требованиям и стандартам подготовки профессиональных футболистов, - признал Корнетка. - Частично это начинается с питания, правильной оценки уровня готовности и формы игроков. Также важно, как обращаются с игроком после того, как он получает травму, какое лечение он получает".

В июле должность директора по развитию игроков, медицине и инновациям занял Хорхе Иван Мартинес Рентериа. Его задачей является создание и внедрение инновационной платформы для целостного развития игроков всех возрастов, включая их физическую и психологическую подготовку, профилактику травм и восстановление, питание, регенерацию и мотивацию.

Спортивный директор "Локомотива" высказался о ситуации с большим количеством травмированных и о том, есть ли в этом вина Мартинеса. "У него не было полноценного сбора, чтобы выстроить его и подготовить команду, - заявил Цорн. - Конечно, сейчас мы играем часто, и он от матча к матчу контролирует ребят. У нас, например, есть Антон [Миранчук], который в конце концов вылечился. Он готовится к сборам, набирает мышечную массу, чтобы выйти к 15-16 января и работать в полном составе. Поэтому к нему [Хорхе] вопросов нет".

О формировании селекционного отдела

Также Цорн отметил, что в июле, когда он, Рангник, Корнетка и Мартинес приступили к работе в "Локомотиве", в основной команде не было ни одного селекционера. "Первым делом надо было собрать селекционный отдел, чтобы не терять время, чтобы слева и справа не сыпались предложения по игрокам, чтобы мы смотрели и оценивали, - сказал спортивный директор "Локомотива". - Поэтому мы собрали селекционный штаб, его возглавляет Кристиан Меккель, он работал с Ральфом и Ларсом в "Хоффенхайме". Потом он был спортивным директором в "Ганновере" и "Нюрнберге", в Австрии в "Райндорф Альтахе".

"Мы смогли получить очень хорошего специалиста - Маттиаса Валленвайнена. Он практически был вторым человеком в селекции "Байера". Последние пять лет он работал в Леверкузене, мы его оттуда переманили. Еще есть Том Рейнольдс - человек, который отвечает за данные. Он восемь лет работал в Лондоне на компанию Opta, которая собирает аналитические данные. Он поддерживает и помогает не, не смотрит матчи вживую, изучает только данные", - добавил Цорн.

"Мы сформировали оперативный селекционный отдел, который проактивно отслеживает игроков по целевым позициям, которые мы определяем. Так что мы не смотрим на то, что к нам залетает слева и справа от агентов, мы проактивно ищем тех игроков, которых хотим, а потом напрямую выходим на контакт", - резюмировал представитель руководства "Локомотива".