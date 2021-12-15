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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: отношения с Китаем помогут хорошей организации выступления россиян на Олимпиаде

Соревнования в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Отношения России и Китая должны помочь в организации выступления россиян на зимних Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение на круглом столе в Госдуме высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Есть проблемы с выдачей виз, мы активно взаимодействуем в этом плане со всеми сторонами, - сказал Матыцин. - У нас есть конструктивные стратегические взаимоотношения с властями КНР. Надеюсь, что такая слаженная работа содействует нашему выступлению".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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