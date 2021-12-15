Цорн: "Локомотив" изучит возможность выстраивания сотрудничества с "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" изучит возможность сотрудничества с английским "Манчестер Юнайтед", куда на пост временного главного тренера перешел бывший руководитель по спорту и развитию железнодорожников Ральф Рангник. Об этом в разговоре с журналистами заявил спортивный директор клуба Томас Цорн.

Рангник работал в "Локомотиве" с февраля по ноябрь 2021 года. Сначала он выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а с 6 июля по 29 ноября занимал должность руководителя по спорту и развитию московского клуба, соглашение с ним было рассчитано на три года. В конце осени 63-летний немецкий специалист покинул российскую команду, став временным главным тренером "Манчестер Юнайтед".

"Контакт с Ральфом остается, мы созваниваемся и обсуждаем наши матчи, - заявил Цорн, отвечая на вопрос ТАСС о том, как клуб выстраивает взаимодействие с Рангником. - Конечно, не всегда на это есть время, учитывая график "Манчестер Юнайтед". В какой-то части он дает нам советы".

"Мы посмотрим, как можно выстроить партнерство с таким большим клубом. Дело в том, что Ральф полностью занят тренировками в Англии, а мы строим свою команду здесь", - добавил спортивный директор "Локомотива".

"Локомотив" после 18 туров РПЛ с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 10 очков, от четвертой строчки и зоны еврокубков - два очка.