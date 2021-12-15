Корнетка заявил, что у него была возможность уйти из "Локомотива" в "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Руководитель по спорту и развитию футбольного клуба "Локомотив" Ларс Корнетка мог уйти в английский "Манчестер Юнайтед" вместе со своим предшественником Ральфом Рангником, но решил продолжить работу в российской команде. Об этом Корнетка заявил в разговоре с журналистами.

Рангник работал в "Локомотиве" с февраля по ноябрь 2021 года. Сначала он выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а с 6 июля по 29 ноября занимал должность руководителя по спорту и развитию московского клуба, соглашение с ним было рассчитано на три года. В конце осени 63-летний германский специалист покинул российскую команду, став временным главным тренером "Манчестер Юнайтед".

"У меня тоже была такая возможность, я мог поехать с Ральфом [Рангником] в "Манчестер Юнайтед", но реально передо мной не стоял такой вопрос, - заявил Корнетка. - Я остаюсь в "Локомотиве", это проект, в который я верю. Я встретил здесь хороших людей и ни на секунду не сомневался. Мы в начале большого пути, перед нами еще долгая дорога, поэтому я с интересом и большой душой остаюсь здесь и продолжаю работу".

На вопрос о том, сомневался ли Рангник, получив предложение от "Манчестер Юнайтед", Корнетка заявил, что лучше адресовать его самому главному тренеру английской команды. "Попробую объяснить все с его точки зрения. Он мне сказал: "Поступило предложение от "Манчестер Юнайтед". А для него работа в Англии была мечтой", - отметил Корнетка.

"Все мы - игроки, менеджеры, спортивные директора и переводчики - работаем в профессиональном футболе, но остаемся людьми, и у каждого из нас есть мечта. Ральфу нужно было быстро принять решение в течение одного-двух дней. Мы связались с руководством клуба и сказали, что Рангник отправляется в "Манчестер Юнайтед" на шесть месяцев, но поезд продолжает двигаться дальше. Для нашей команды уход Ральфа не проблема", - подчеркнул Корнетка.

"Локомотив" после 18 туров РПЛ с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 10 очков, от четвертой строчки и зоны еврокубков - два очка. В первом после зимней паузы, 19-м туре чемпионата России железнодорожники в конце февраля на выезде сыграют с "Краснодаром". Точная дата игры пока не определена.