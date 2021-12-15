Вяльбе указала на проблему отсутствия лыжных баз в России в высокогорье и среднегорье

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Отсутствие федеральных и региональных лыжных баз в России в высокогорье и среднегорье влияет на качество подготовки спортсменов. Об этом на круглом столе в Госдуме рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"У нас есть огромная проблема, связанная с тем, что нет ни одной базы - как федеральной, так и региональной, в высокогорье и среднегорье на уровне 1 700 метров, - сказала Вяльбе. - Нам ставят в укор, что мы часто находимся на сборах за пределами нашей страны, но, к сожалению, у нас нет другого выхода. И это глобальная проблема".

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.