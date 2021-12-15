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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: российские атлеты не испытают проблем с финансированием перед Олимпиадой-2022

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены не испытают проблем с финансированием перед Олимпийскими играми в Пекине. Об этом на круглом столе в Госдуме заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Мы обратились в правительство о выделении средств из резервного фонда на подготовку команд к Олимпийским играм в Пекине, - сказал Матыцин. - Это в первую очередь расходы по медобеспечению, проведению ПЦР-тестирований в полном объеме. В ближайшее время этот вопрос, надеюсь, будет решен. И в оставшиеся месяцы перед Олимпиадой никаких проблем с финансированием у нас не будет".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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