Матыцин: российские атлеты не испытают проблем с финансированием перед Олимпиадой-2022

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены не испытают проблем с финансированием перед Олимпийскими играми в Пекине. Об этом на круглом столе в Госдуме заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Мы обратились в правительство о выделении средств из резервного фонда на подготовку команд к Олимпийским играм в Пекине, - сказал Матыцин. - Это в первую очередь расходы по медобеспечению, проведению ПЦР-тестирований в полном объеме. В ближайшее время этот вопрос, надеюсь, будет решен. И в оставшиеся месяцы перед Олимпиадой никаких проблем с финансированием у нас не будет".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.