Цорн заявил, что доволен покупками "Локомотива" в летнее трансферное окно

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Спортивный директор футбольного клуба "Локомотив" Томас Цорн доволен селекционной работой в летнее трансферное окно. Об этом Цорн заявил в разговоре с журналистами.

Летом состав "Локомотива" пополнили защитники Тин Едвай, Наир Тикнизян и Максим Ненахов, полузащитники Алексис Бека-Бека, Тино Анджорин, Константин Марадишвили и Кирилл Зинович, а также фланговый нападающий Джирано Керк. Профильный портал Transfermarkt оценивает суммарные расходы клуба на новичков в €30 млн.

"Новички тщательно отсматриваются, в каждом из них мы видим потенциал, - заявил Цорн. - Не могу сказать, что мы на 100% довольны каждым трансфером с точки зрения того, как они играют сейчас, но я считаю, что Ларс [Корнетка] (директор "Локомотива" по спорту и развитию - прим. ТАСС) меня поддержит, мы довольны этим трансферным окном".

"Но, чтобы оценить каждого на своей позиции окончательно, им тоже надо будет пройти полноценный сбор под тем футболом, для которого они выбирались. Мы взяли молодых игроков, развитие у них может быть волнообразным. Лично я доволен летними трансферами", - добавил спортивный директор "Локомотива".

"Локомотив" после 18 туров РПЛ с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 10 очков, от четвертой строчки и зоны еврокубков - два очка. В первом после зимней паузы, 19-м туре чемпионата России железнодорожники в конце февраля на выезде сыграют с "Краснодаром". Точная дата игры пока не определена.

В Лиге Европы "Локомотив" с двумя очками занял четвертое место в группе E. Выше расположились турецкий "Галатасарай" (12 очков), итальянский "Лацио" (9) и французский "Марсель" (7). В начале марте 2022 года железнодорожники стартуют в Бетсити - Кубке России с 1/8 финала. Соперником москвичей по этой стадии турнира станет представляющий первый дивизион первенства Олимп - Футбольной национальной лиги красноярский "Енисей".