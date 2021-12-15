Корнетка заявил, что "Локомотив" хочет быть выше и лучше "Зенита"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" рассчитывает на то, что в будущем команда будет выше и лучше действующего чемпиона России петербургского "Зенита". Об этом журналистам заявил руководитель по спорту и развитию железнодорожников Ларс Корнетка.

"Локомотив" после 18 туров в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет 10 очков, от четвертой строчки и зоны еврокубков - два очка.

"У нас есть четкое видение, в него вовлечена стратегия - как нам добиться спортивного успеха и, на основе этого, финансового, - сказал Корнетка. - Есть проект "Ред Булл" (компания по производству энергетических напитков владеет или финансирует сразу четыре футбольных клуба - австрийский "Зальцбург", американский "Нью-Йорк Ред Буллз", бразильский "Брагантино" и германский "Лейпциг" - прим. ТАСС), где тоже стоят спортивные и финансовые задачи. Но путь у всех разный, наш - четкий".

"Сперва нужно добиться краткосрочного успеха, но главное - как мы поставим работу с молодежью, - подчеркнул руководитель по спорту и развитию московского клуба. - В предыдущих проектах, где мы (с предшественником Корнетки Ральфом Рангником - прим. ТАСС) работали, были другие условия. Заметил, что здесь возрастные игроки предпочтительнее молодых, а финансовая ситуация отличатся от той, что была в "Ред Булле". Но идея - одна и та же: как можно скорее через игру подвести молодых футболистов к топ-уровню".

Корнетка конкретизировал цели, которые, по его мнению, стоят перед "Локомотивом". "Зенит" идет на первом месте, но мы не хотим быть как они. Мы хотим быть выше и лучше. Наш футбол должен быть настолько качественным, чтобы мы били в Европе и "Марсель", и "Лацио" (французский и итальянский клубы были соперниками "Локомотива" по групповому этапу Лиги Европы, железнодорожники по разу сыграли вничью и проиграли марсельцам, а также дважды проиграли римлянам - прим. ТАСС), но этот вопрос не решается за один день", - уточнил представитель руководства московского клуба.