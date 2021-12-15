Арендованный у "Челси" футболист Анджорин должен присоединиться к "Локомотиву" 15 января

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Атакующий полузащитник Тино Анджорин, арендованный футбольным клубом "Локомотив" у английского "Челси", должен присоединиться к российской команде на сборах в середине января. Об этом журналистам сообщил спортивный директор клуба Томас Цорн.

"Локомотив" арендовал 20-летнего Анджорина у "Челси" в начале сентября. В начале ноября футболист получил перелом плюсневой кости, из-за чего выбыл до конца года. За два месяца до травмы он принял участие в девяти матчах в разных турнирах, забив один гол и получив одну желтую карточку.

"Сейчас у него перелом пятой плюсневой кости и, так как он является игроком "Челси", мы переговорили с клубом и отправили его на восстановление в Лондон, где условия лучше, для максимально быстрого восстановления после травмы. У него аренда до конца сезона. Мы ждем его обратно к 15 января и надеемся, что после окончания сборов он покажет футбол, который мы от него ждем", - сказал Цорн.

На вопрос о формате аренды, спортивный директор "Локомотива" заявил, что соглашение с "Челси" является бесплатной арендой на один год. "Мы не платим ничего "Челси" за эту аренду, не платим больше зарплату - у него действующий контракт, - подчеркнул он. - Мы просто покрываем ее за этот год, сверх этого мы ничего не платим. У нас есть односторонняя опция выкупа с нашей стороны. Мы принимаем решение - брать или не брать. Примем его по окончании аренды".

"Сумма выкупа составляет €20 млн? Сумму мы не комментируем", - добавил Цорн.

"Локомотив" после 18 туров РПЛ с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 10 очков, от четвертой строчки и зоны еврокубков - два очка.