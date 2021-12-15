Генеральный менеджер "Динамо" сообщил, что клуб делал предложение хоккеисту Комарову

ТАСС, 15 декабря. Московское "Динамо" делало конкретное предложение хоккеисту Лео Комарову, выступавшему в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил генеральный менеджер бело-голубых Алексей Сопин.

5 ноября петербургский СКА подписал контракт с Комаровым до конца апреля 2023 года.

"Было конкретное предложение Леониду, это я могу официально сказать, мы еще с лета общались с ним лично и с его агентом. Конкретное предложение мы озвучивали, оно было очень достойное. Опять же лучше у Лео спросить, он сказал, что для семьи будет лучше, если он будет в Питере. А финансовую сторону я не знаю, просто знаю, что было три-четыре команды, которые делали ему предложение", - сказал Сопин.

Комарову 34 года, он был выбран под общим 180-м номером на драфте НХЛ в 2006 году командой "Торонто". В НХЛ финн выступал за "Торонто" и "Айлендерс". Всего в североамериканской лиге он провел 491 матч, набрал 170 очков (63 шайбы + 107 результативных передач). В КХЛ Комаров выступал за московское "Динамо", в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В составе сборной Финляндии он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, чемпионом мира и двукратным серебряным призером мировых первенств.